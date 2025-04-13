Şakir Paşa Ailesi’nden kötü haber!

YENİ BÖLÜM İZLEYİCİLERLE BULUŞTU

Yayınlandığı ilk bölümden beri olayların bir türlü sona ermediği Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yeni bölümü, uzun bir bayram arasının ardından izleyicilerle buluştu. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar son bölüm, NOW ekranlarında her hafta olduğu gibi yine dikkat çekmeyi başardı.

Ayrılıklar ve Gelişmeler İle Dolu

Dizide Vahide Perçin, Meryem Uzerli, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Ancak, son gelişmelerle birlikte dizide ayrılık rüzgarları esmeye başladı. Hatırlanacağı üzere, oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından yeni bölüm geçen hafta yerine bu haftaya ertelenmişti.