Şakir Paşa Ailesi, Seyirciye Böyle Veda Etti

ŞAKİR PAŞA AİLESİ SEZON FİNALİ YAPTI

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Meryem Uzerli ve Devrim Yakut gibi tanınmış isimleri bir araya getiren “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar”, sezon finaline ulaşarak ekran yolculuğuna son verdi. Dizi, Aile üyeleri arasında açılan dava, RTÜK tarafından verilen ceza ve yayın durdurma gibi olayların yanı sıra, iki kez meydana gelen ve birinin ölümle sonuçlandığı yangınlar gibi olumsuzluklarla gündeme geldi.

YENİ SEZONDA ZAMAN ATLAMASI OLACAK

“Şakir Paşa: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin yeni sezonunun, yeni isimler ve oyuncularla devam edeceği bilgisi alındı. Yeni sezonda bir zaman atlaması olacağı açıklanırken, ilk sezonun senaryosunu yazan Hande Altaylı’nın yeni bir roman çalışması üzerinde çalıştığı öğrenildi. Zaman atlaması yapacak dizinin senaristinin farklı bir isim olabileceği de belirtiliyor.