Salamura Yaprak Satışı Yasaklandı!

ALMANYA’DA TÜRK MALİ SALAMURA YAPRAKLARINDA PESTİSİT TEHLİKESİ

Almanya’da yapılan araştırmalarda Türk malı salamura yaprakları üzerinde sağlık açısından tehdit oluşturan düzeyde pestisit bulundu. “Suntat Tokat Erbağ Yaprağı – Weinblätter” ismiyle tanınan salamura asma yaprağı ürünü, BLG Kardeşler GmbH tarafından ithal edilmektedir ve market raflarından kaldırılmaya başlandı. Alman gıda güvenliği yetkilileri, 400 gramlık salamura yaprakta yasal sınırların üzerinde tarım ilacı kalıntılarına rastladıklarını ifade etti. Bu durumun, uzun süreli ya da yüksek miktarda tüketimde sindirim, sinir ve bağışıklık sistemleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği vurgulandı.

ÜRÜNLERİN İADESİ İSTENİYOR

Firma tarafından yapılan açıklamada, ürünlerin satıştan çekildiği bilgisi verildi. Ancak hangi mağazalarda satış yapıldığına ya da resmi iade süreci hakkında bilgi paylaşılmadı. Tüketicilere, bu ürünü tüketmemeleri konusunda uyarı yapıldığı, satın alınan noktalara gidilerek ürünün iade edilmesi gerektiği belirtildi. Geri çağrılan ürün bilgileri ise şu şekilde: Ürün adı: Suntat Tokat Erbağ Yaprağı – Weinblätter, ambalaj: 400 gram, parti numarası: LS0201/25, son kullanma tarihi: 01.2027 ve dağıtıcı firma: BLG Kardeşler GmbH, Almanya.