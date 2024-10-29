Saldırgan Tutuklandı, Emre Kaplan Darbedildi

MAÇ SONRASI YAŞANAN OLAY

Trendyol Süper Lig’de, dün akşam gerçekleşen Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından, spor muhabiri Emre Kaplan’ı darbetmesi nedeniyle gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Olay, maçın bitmesinin ardından RAMS Park önünde basın mensuplarının bulunduğu alanda meydana geldi.

AMBULANSA KALDIRILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arbedeye müdahale etti. Mücadele sırasında darbe alan spor muhabiri Emre Kaplan’ın yüzünde kanama oluştu. Olay yerindeki ambulansla hastaneye götürüldü. Kaplan’ı darbeden şüphelinin S.G. olduğu tespit edildi ve yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliye, süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulandı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından S.G. adliyeye sevk edildi ve burada nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise A Spor muhabiri Emre Kaplan’ın maruz kaldığı fiziksel saldırıya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.