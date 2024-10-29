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Spor

Saldırı Sonrası Spor Muhabirine Gözaltı

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DERBİ SONRASI GERGİNLİK

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında gerçekleşen Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrasında ilginç bir olay yaşandı. Spor muhabiri Emre Kaplan, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ın koruması Sezgin Gülnar tarafından fiziki bir saldırıya uğradı.

AÇIKLAMALAR SONRASI OLAY

Müsabakanın bitiminde Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ile Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar’ın basın mensuplarına yaptığı açıklamaların peşinden, stat dışında beklenmeyen bir durum oluştu. Galatasaray’ı takip eden muhabir Emre Kaplan’a, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ın koruması Sezgin Gülnar’ın yumruk attığı anlar kaydedildi.

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