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Saldırıda Taş Ve Tabanca Kullanıldı!

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TOPLU TAŞIMA DÜZENLEMESİNE TEPKİLER

Sarıçam ilçesinde yürütülen toplu taşıma düzenlemesi çerçevesinde Buruk güzergahına yeni bir özel halk otobüsü hattı eklendi. Bu gelişme, dolmuş şoförleri ile özel halk otobüsü şoförleri arasında zaman zaman gerginliklerin yaşanmasına yol açtı.

DOLMUŞ ŞOFÖRLERİNDEN SALDIRI

Dün akşam saatlerinde bir dolmuş şoförü ve beraberindekiler, akaryakıt istasyonunda yakıt almakta olan özel halk otobüsüne taş ve sopalarla saldırdı. Şüpheliler, otobüs şoförünü sopa ve yumruklarla darbetmeye başladı. Şoför, bu saldırıdan kurtulup otobüse binerek bölgeden uzaklaşmak istedi. Ancak bu esnada şüphelilerden biri, otobüsün açık kapısına tabancayla ateş etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Otobüs şoförü, koşarak kaçmaya çalışırken feci şekilde darbedildi. Saldırganlardan biri, otomobille şoförü ezmeye çalıştı. Yaşanan bu şiddet anları, işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Ayrıca başka bir olayda, şüpheliler bir özel halk otobüsünün önünü dolmuş ile kesti.

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