Dünya

Salih Müslim’in Açıklamaları Gündem Yarattı

salih-muslim-in-aciklamalari-gundem-yaratti

ÖCALAN’IN ÇAĞRISI ÖNEMLİ HİZMETLER SUNUYOR

Terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG’nin başındaki isimlerden Salih Müslim, PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan tarafından yapılması beklenen çağrıya uygun hareket edeceklerini ifade ediyor. Müslim, bu açıklamanın bölgedeki gelişmeler üzerinde etkili olacağını vurguluyor. “Öcalan halkların iyiliği için bir çağrı yapacaktır. Bu çağrı ile Orta Doğu’da yeni bir süreç başlayacak.” diyor.

PYD’NİN SÜRÜKLEYİCİ LİDERİ

PYD’nin lideri olarak müstahdem olan Müslim, “Bugüne kadar ne yaptıysak Öcalan’ın paradigması çerçevesinde yaptık. Bundan sonra da bunu devam ettireceğiz.” şeklinde görüş belirtiyor. PYD, PKK’nın Suriye’deki siyasi uzantısı olarak biliniyor. YPG/SDG ise, PKK’nın Suriye’deki silahlı yapılanması olarak kabul ediliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

İpek Kıraç, Babası İçin Vasi İstedi

87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç'ın açtığı dava nedeniyle akli durumunun değerlendirilmesi için Adli Tıp Kurumu'na muayeneye alındı.
Spor

Samsunspor Üç Maçta Yabancı Hakem İstedi

Reeder Samsunspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurarak önemli maçlarının yabancı hakemler tarafından yönetilmesini talep etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.