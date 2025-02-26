Salih Müslim’in Açıklamaları Gündem Yarattı

ÖCALAN’IN ÇAĞRISI ÖNEMLİ HİZMETLER SUNUYOR

Terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG’nin başındaki isimlerden Salih Müslim, PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan tarafından yapılması beklenen çağrıya uygun hareket edeceklerini ifade ediyor. Müslim, bu açıklamanın bölgedeki gelişmeler üzerinde etkili olacağını vurguluyor. “Öcalan halkların iyiliği için bir çağrı yapacaktır. Bu çağrı ile Orta Doğu’da yeni bir süreç başlayacak.” diyor.

PYD’NİN SÜRÜKLEYİCİ LİDERİ

PYD’nin lideri olarak müstahdem olan Müslim, “Bugüne kadar ne yaptıysak Öcalan’ın paradigması çerçevesinde yaptık. Bundan sonra da bunu devam ettireceğiz.” şeklinde görüş belirtiyor. PYD, PKK’nın Suriye’deki siyasi uzantısı olarak biliniyor. YPG/SDG ise, PKK’nın Suriye’deki silahlı yapılanması olarak kabul ediliyor.