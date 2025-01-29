Şampiyon Oranlarla Günün Tercihleri Misli’de!

GÜNÜN ŞAMPİYON ORANLI MAÇLARI

Misli’de yer alan günün “Şampiyon Oranlı” mücadeleleri Misli yazarları tarafından analiz edildi. “Şampiyon Oran” avantajıyla Misli’de maçların heyecanını daha yüksek oranlarla yaşayabilirsiniz. İşte günün şampiyon tercihleri.

BARCELONA – ATALANTA: KARŞILIKLI GOL VAR (1.22 yerine 1.26)

Misli’de yer alan Barcelona – Atalanta mücadelesinde “Canlı Sohbet” seçeneği de bulunuyor. Misli yazarı Aykut Aydın, karşılaşmada karşılıklı gollerin olacağını düşünüyor. Aykut Aydın’ın Yorumu: “Şampiyonlar Ligi’nde ilk 8’i garantileyen ve son iki resmi maçında 12 gole imza atan Barcelona, evinde kazanmak arzusunda olacak. Inigo Martinez sakatlığı nedeniyle maçta yer almayacak. Atalanta’nın Marten De Roon’un yokluğu ise önemli bir dezavantaj. Yedinci sıradaki Atalanta, ilk 8’de yer almak için kazanmayı hedefliyor. Keyifli ve her iki takımın da gol bulacağı bir maç bekliyorum.”

STUTTGART – PARIS SAINT GERMAIN: KARŞILIKLI GOL VAR (1.51 yerine 1.59)

Stuttgart – Paris Saint Germain maçı için Misli yazarı Tutmaz Tahminler, karşılıklı gollerin olacağını öngörüyor. Tutmaz Tahminler’in Yorumu: “Beraberlik, iki takımı büyük ihtimalle play off turuna taşıyacak fakat bu nedenle sahada ne olursa olsun savunma yapacaklarını düşünmüyorum. Almanya’nın 1982 Dünya Kupası’ndaki Gijon utancı akıllarda. O maçta Almanlar erken gol bulmasına rağmen, iki takım da savunma yaparak maçı 1-0 bitirmişti. PSG, proje takımı olarak Avrupa’da hala hüsran yaşıyor. Burada her iki takım da son fırsatını iyi değerlendirmek isteyecektir. Karşılıklı goller gelecek.”

JUVENTUS – BENFICA: KARŞILIKLI GOL VAR (1.66 yerine 1.72)

Bu karşılaşmada Misli yazarı Barış Keklik, karşılıklı gollerin yaşanacağını düşünüyor. Barış Keklik’in Yorumu: “Her iki ekip de şu an iyi durumda değil. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde gerçek performanslarından uzaklar. Puan tablosunda birbirine yakın durumda olan bu iki takım arasında rekabet ve tempoyu yüksek bekliyorum. Karşılaşmanın karşılıklı golle sonuçlanmasını öngörüyorum.”

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