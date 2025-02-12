Şampiyonlar Ligi Finali ABD’ye Taşınabilir

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİN ABD’DE OYNANMA İHTİMALİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Şampiyonlar Ligi finalinin Amerika Birleşik Devletleri’nde oynanma olasılığı daha da güçlendi. UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), 2027 yılından itibaren Avrupa erkek kulüp müsabakalarının küresel ticari hakları için Relevent Sports ile müzakerelere başlama kararı aldı. Relevent Sports, büyük organizasyonları ABD’ye taşıma çabalarının ön safhalarında aktif olarak yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 2033 YILINA KADAR ABD’DE OLABİLİR

Independent’ın aktardığına göre, Relevent Sports’ın UEFA ile anlaşması çok yakın görünmekte ve bu durum, 2033 yılına kadar Şampiyonlar Ligi maçlarının ABD’de gerçekleştirilebilmesine olanak tanıyabilir. Bu gelişme, sporda önemli bir dönüşüm yaşanacağına işaret ediyor. Konuyla ilgili kaynaklar, UEFA’nın yalnızca Avrupa Süper Ligi’ni göz ardı etmemekle kalmayıp, kulüplere pazar fırsatlarını en iyi şekilde sunan bir yapıda olduğunu vurguluyor.

30 YILLIK İŞ BİRLİĞİ SONA ERECEK

Bu yeni girişim, Avrupa futbolunda birçok açıdan bir dönemin kapanışını simgeler. Eğer anlaşma sonuçlanırsa, UEFA’nın otuz yılı aşkın bir süre birlikte çalıştığı TEAM Marketing ile olan iş birliği sona erecek.

TEAM MARKETING’İN ROLÜ VE OLASI ETKİLERİ

TEAM, Şampiyonlar Ligi’nin sembolik yıldız top logosu ve ikonik müziği gibi marka değerlerinden sorumlu bir kurumdu. Bu değişiklik, firmanın içerisinde 170’e kadar işçinin iş kaybı riskiyle karşılaşmasına yol açabilir. TEAM içinde bu sürece dair büyük bir şaşkınlık ve tepkiler yükseliyor. Salı günü yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: “UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği’nin (ECA) ortak girişimi olan UC3 Yönetim Kurulu, 2027-2033 dönemi için UEFA erkek kulüp müsabakalarının küresel ticari haklarına ilişkin Relevent Sports ile münhasır müzakerelere başlama kararı almıştır. Bu karar, geçen yaz başlatılan ve birçok küresel ve bölgesel ajansın teklif verdiği açık ihale sürecinin ardından alınmıştır.”

Relevent Sports, Miami Dolphins’in sahibi ve zengin iş insanı Stephen Ross tarafından yönetiliyor. Ross, uzun zamandır Avrupa kulüplerinin resmi müsabakalarını ABD’de gerçekleştirmek için planlar yapıyor. FIFA, yalnızca geçen yıl Nisan ayında, lig müsabakalarının başka ülkelerde yapılmasını yasaklayan politikasını gözden geçirebileceğini ifade etmişti.