More
Spor

Şampiyonlar Ligi’nde 4. Hafta Maçları

sampiyonlar-ligi-nde-4-hafta-maclari

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE PERDE YARIN AÇILIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftası, yarın 9 maçla başlayacak. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda, 4. hafta karşılaşmaları 1 Kasım ve 6 Kasım Çarşamba günleri oynanıyor.

HAFTA İÇİ MAÇ PROGRAMI

Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:

Yarın:
– 20.45 PSV (Hollanda) – Girona (İspanya)
– 20.45 Slovan Bratislava (Slovakya) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
– 23.00 Real Madrid (İspanya) – Milan (İtalya)
– 23.00 Liverpool (İngiltere) – Bayer Leverkusen (Almanya)
– 23.00 Borussia Dortmund (Almanya) – Sturm Graz (Avusturya)
– 23.00 Sporting (Portekiz) – Manchester City (İngiltere)
– 23.00 Lille (Fransa) – Juventus (İtalya)
– 23.00 Celtic (İskoçya) – Leipzig (Almanya)
– 23.00 Bologna (İtalya) – Monaco (Fransa)

6 Kasım Çarşamba:
– 20.45 Club Brugge (Belçika) – Aston Villa (İngiltere)
– 20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Young Boys (İsviçre)
– 23.00 Bayern Münih (Almanya) – Benfica (Portekiz)
– 23.00 Paris Saint Germain (Fransa) – Atletico Madrid (İspanya)
– 23.00 Inter (İtalya) – Arsenal (İngiltere)
– 23.00 Feyenoord (Hollanda) – Salzburg (Avusturya)
– 23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) – Barcelona (İspanya)
– 23.00 Sparta Prag (Çekya) – Brest (Fransa)
– 23.00 Stuttgart (Almanya) – Atalanta (İtalya)

ÖNEMLİ

Gündem

“TÜSİAD’dan Kayyım Uygulamalarına Tepki”

TÜSİAD, kayyum atamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, bu durumun cezalandırdığı kişinin yerel yönetici değil, halk olduğunu vurguladı.
Gündem

“Bayraktar TB3 İle 797 Saat Uçuş”

Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar TB3, 797 saatlik uçuş süresi ve başarıyla tamamladığı 49 test uçuşuyla dikkatleri üzerine çekti. Performansı yeniden onaylandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.