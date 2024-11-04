Şampiyonlar Ligi’nde 4. Hafta Maçları

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE PERDE YARIN AÇILIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftası, yarın 9 maçla başlayacak. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda, 4. hafta karşılaşmaları 1 Kasım ve 6 Kasım Çarşamba günleri oynanıyor.

HAFTA İÇİ MAÇ PROGRAMI

Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:

Yarın:

– 20.45 PSV (Hollanda) – Girona (İspanya)

– 20.45 Slovan Bratislava (Slovakya) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

– 23.00 Real Madrid (İspanya) – Milan (İtalya)

– 23.00 Liverpool (İngiltere) – Bayer Leverkusen (Almanya)

– 23.00 Borussia Dortmund (Almanya) – Sturm Graz (Avusturya)

– 23.00 Sporting (Portekiz) – Manchester City (İngiltere)

– 23.00 Lille (Fransa) – Juventus (İtalya)

– 23.00 Celtic (İskoçya) – Leipzig (Almanya)

– 23.00 Bologna (İtalya) – Monaco (Fransa)

6 Kasım Çarşamba:

– 20.45 Club Brugge (Belçika) – Aston Villa (İngiltere)

– 20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Young Boys (İsviçre)

– 23.00 Bayern Münih (Almanya) – Benfica (Portekiz)

– 23.00 Paris Saint Germain (Fransa) – Atletico Madrid (İspanya)

– 23.00 Inter (İtalya) – Arsenal (İngiltere)

– 23.00 Feyenoord (Hollanda) – Salzburg (Avusturya)

– 23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) – Barcelona (İspanya)

– 23.00 Sparta Prag (Çekya) – Brest (Fransa)

– 23.00 Stuttgart (Almanya) – Atalanta (İtalya)