Spor

Şampiyonlar Ligi’nde Arsenal, Real Madrid’i yendi

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ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE BAŞLANGIÇ

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı başladı. İlk olarak oynanan iki karşılaşmada Real Madrid, Arsenal’e 3-0 yenildi. Arsenal’da öne çıkan oyuncu frikik golleri atan Declan Rice oldu. Rice, 58 ve 70. dakikalarda frikiklerden goller kaydetti. Arsenal’in 3. golünü ise 75. dakikada Mikel Merino attı. Real Madrid’de Eduardo Camavinga, maçın son bölümlerinde 2. sarı kartla kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. Milli futbolcumuz Arda Güler ise bu mücadeleyi yedek kulübesinde izledi.

INTER’İN ZAFERİ

Gecenin diğer karşılaşmasında Inter, Bayern Münih’i 2-1’lik skorla mağlup etti. Inter’in zaferini getiren goller 38. dakikada Lautaro Martinez ve 88. dakikada Frattesi’den geldi. Bayern Münih’in tek golü ise 85. dakikada Thomas Müller tarafından atıldı. Inter’de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11’de başlamış olduğu bu maçı da tamamladı. Karşılaşmaların rövanşları, 16 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

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