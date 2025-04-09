Spor

Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ve PSG avantajlı

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AVRUPA’NIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANİZASYONU

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final aşaması iki maçla devam etti. İlk olarak Barcelona, Borussia Dortmund’u kendi evinde konuk etti. Raphinha’nın 25. dakikada kaydettiği gol ile Barcelona, maçı 1-0 önde götürdü. 48. dakikada Robert Lewandowski’nin kafa golü, skoru 2-0’a yükseltti. Barcelona, 66. dakikada Lewandowski ile bir gol daha bularak skoru 3-0 yaptı. 77. dakikada Lamine Yamal, durumu 4-0’a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona, Borussia Dortmund’u 4-0 mağlup ederek yarı final için büyük bir avantaj sağladı.

PSG ZORLANMADAN GELİYOR

Günün diğer maçında Paris St Germain, Aston Villa’yı ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Aston Villa, 35. dakikada Morgan Rogers’in golü ile öne geçti. Bu golden sonra PSG, üst üste ataklar geliştirerek 39. dakikada Desire Doue’nin golü ile eşitliği sağladı. 49. dakikada Khvicha Kvaratskhelia’nın attığı gol ile PSG, 2-1 öne geçti. Maçın sonlarına doğru Nuno Mendes’in 90+2. dakikada attığı gol ile Paris St Germain, karşılaşmayı 3-1 kazanmış oldu. Her iki maçın rövanşı ise 15 Nisan Salı günü oynanacak.

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