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“Şampiyonlar Ligi’nde Beklenmedik Skandal!”

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SKANDAL MAÇ SEREMONİSİ

Aston Villa ile PSG’nin karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde dikkat çeken bir olay meydana geldi. Maçın seremonisi sırasında, beklenmedik bir şekilde Şampiyonlar Ligi marşı yerine UEFA Avrupa Ligi marşı çaldı.

UNUTULMAZ ANLAR YAŞANDI

Bu durum, seyirciler ve oyuncular arasında şaşkınlığa yol açarken, futbol dünyasında da geniş yankı uyandırdı. Böyle bir hatanın yaşanması, organizasyon açısından tartışmalara sebep oldu ve tarihi bir skandal olarak kaydedildi.

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Şampiyonlar Ligi’nde Hata Yaşandı!

Aston Villa ve PSG'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, seremonide UEFA Avrupa Ligi marşı çalınarak dikkat çeken bir skandala yol açıldı.
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