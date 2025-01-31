Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Eşleşmeleri

SÜPER TAKIMLARIN EŞLEŞMELERİ AÇIKLANDI
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının sona ermesinin ardından Son 16 Play-Off Turu için kura çekimi yapıldı. Bu kura çekimi ile birlikte, turnuvanın ilerleyen safhalarındaki önemli eşleşmeler belli oldu.
SON 16 PLANLARI NETLEŞTİ
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu için belirlenen eşleşmeler arasında yer alan maçlardan bir tanesi Brest ile PSG arasında gerçekleşecek. Bu karşılaşma, futbolseverlerin dikkatini üzerine çekerken, her iki takımın da üstün performans sergilemesi bekleniyor.