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Spor

Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Eşleşmeleri

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SÜPER TAKIMLARIN EŞLEŞMELERİ AÇIKLANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının sona ermesinin ardından Son 16 Play-Off Turu için kura çekimi yapıldı. Bu kura çekimi ile birlikte, turnuvanın ilerleyen safhalarındaki önemli eşleşmeler belli oldu.

SON 16 PLANLARI NETLEŞTİ

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu için belirlenen eşleşmeler arasında yer alan maçlardan bir tanesi Brest ile PSG arasında gerçekleşecek. Bu karşılaşma, futbolseverlerin dikkatini üzerine çekerken, her iki takımın da üstün performans sergilemesi bekleniyor.

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Spor

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