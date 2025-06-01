Şampiyonluk Kutlamaları Karışıklık Yarattı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ GERÇEKLEŞTİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena’da İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi Paris St Germain karşılaştı. İki takım, tarihte ilk defa resmi bir maçta yüzleşmiş oldu. PSG, Inter’i 5-0 yenerek kupayı ilk kez kazanmayı başardı. Bu galibiyetle PSG, organizasyon finalinde elde edilen en farklı galibiyet rekorunu da kırdı.

PARYS’TE COŞKU VE GERİLİM

Paris St Germain’in kazandığı şampiyonluğun ardından, Fransa’nın başkenti Paris’te taraftarlar takımlarının zaferini büyük bir sevinçle ve havai fişeklerle kutladı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Parc des Princes stadının çevresinde ve Şanzelize Caddesi’nde, polis ekiplerinin taraftarlardan oluşan kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve cop kullanarak müdahale ettiği görüldü. Bunun yanı sıra, stadın etrafında bazı barikatlar kuruldu ve en az bir araç ateşe verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etme girişiminde bulundu. Bazı taraftarlar ise, güvenlik şeridini aşarak polisten kaçmak amacıyla yola atladı.