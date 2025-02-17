Samsun’da Araç Çarpışması: 4 Kişi Yaralı

KAZA DETAYLARI

Samsun’un Canik ilçesinde, Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana gelen olayda Doğan Can Erzenoğlu yönetimindeki otomobil ile Yusuf İslam Yavuz’un kullandığı kamyonet çarpıştı. Bu kazada, araç sürücüleri Doğan Can Erzenoğlu ve Yusuf İslam Yavuz’un yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan Bedirhan Dereözü ve Umut Arlı da yaralandı.

SAĞLIK DURUMU VE SORUŞTURMA

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla alakalı olarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.