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Samsun’da Araçlar Çarpıştı, 4 Yaralı

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KAZA BELİRLENEN KAVŞAKTA MEYDANA GELDİ

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Gençlik Caddesi’ndeki İlçe Jandarma Komutanlığı önündeki kavşakta bir kaza meydana geldi. İddialara göre, üç aracın çarpışması sonucu kazada dört kişi hafif yaralandı.

YARALILARA OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLDİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine hemen sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. İlk müdahale, yaralılara olay yerinde yapıldıktan sonra, tedbir amaçlı olarak Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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