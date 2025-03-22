Samsun’da Aranan Hükümlü Yakalandı

ATAKUM’DA SUÇLULARA GEÇİT YOK

Samsun’un Atakum ilçesinde, suçlulara yönelik kararlılık devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeki Bayrak’ın 7 Mart 1998’de Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda öldürülmesi olayına yönelik ‘Azmettirme’ suçundan 20 yıl hapis cezası, ayrıca 2009 yılında ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan Hüseyin K. hakkında yoğun bir çalışma yürüttü.

FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Üzerinde ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ ve ‘Tefecilik yapmak’ suçlarından toplamda 42 bin 500 lira ceza olan Hüseyin K., 5 Aralık 2022’den bu yana firardaydı. Hakkında Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası arama kararı çıkartılan hükümlü, Atakum ilçesinde gizlendiği evde yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Hüseyin K., emniyete götürüldü.