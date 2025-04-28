samsun-da-heyelan-meydana-geldi

TRAFİK KAPANMASI VE TAHLİYELER

Samsun’un Canik ilçesine bağlı Toptepe Mahallesi’nde, Samsun-Ordu karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşanan heyelanda baba Adem Kaya (35) ile kızı Açelya Mina Kaya (7) ve Ayla Kaya (5) hayatını kaybederken, anne Çiğdem Kaya (31) yaralı olarak kurtarıldı. Bugün, aynı alışveriş merkezinin yakınındaki 5 katlı bir binanın yanında küçük ölçekli bir toprak kayması gerçekleşti.

BİNA İÇİN TEDBİRLER ALINDI

Olası risklere karşı bina tahliye edilip, Toptepe Mahallesi Hacı Mansur Sokak, yaya ve araç geçişine kapatıldı. Bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla polis ekipleri çevrede önlemler aldı. Fakat kapatılan yoldan geçmek isteyen bazı vatandaşlar polis ekiplerine itiraz etti.

POLİS UYARILARDA BULUNDU

Polis ekipleri, “Bu şeridi sizin can sağlığınız için çektik. Biz sizin hayatınızı korumakla sorumluyuz. Lütfen kurallara uyalım. Canınızı tehlikeye atmayın” şeklinde uyarılarda bulundu. Ancak bir vatandaş, “Beni bırakın, ben bu yolda öleceğim” diyerek kapalı yolu geçmeye çalıştı. Yaşanan arbede sonucunda vatandaş evine dönerken, polis diğer geçmeye çalışan vatandaşları da bölgeden uzaklaştırma çabası gösterdi.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Olay yerinde incelemelerde bulunan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Birbirinden bağımsız olaylar. Ufak bir kayma söz konusu. Tedbir amaçlı şu anda binanın boşaltılması gerçekleştiriliyor. Birazdan bilirkişiler gelecek, gerekli incelemeyi yapacaklar. Şu an için bir olumsuzluk yok” dedi. Heyelanın yaşandığı binaya ilişkin AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma yaparken, teknik inceleme için uzman ekiplerin raporlarının beklenildiği de belirtildi.