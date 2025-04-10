“Samsun’da Mourinho’ya Gönderme Pankartı”

KAFİLENİN SAMSUN’A GELİŞİ

Galatasaray futbol takımı, İstanbul’dan özel bir uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na indiği zaman taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlar ve çiçeklerle takımlarını bağrına bastı. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe mücadelesinde Okan Buruk’a fiziksel müdahalede bulunan Mourinho’ya dair unutulmaz bir gönderme yapıldı. Taraftarlar, “Dokunma sadece izle” yazılı pankartı açarak bu pankartın önünde Buruk ile birlikte poz verdi. Takımın sosyal medya hesabı da maç sonrası bu sözlerle paylaşım yaparak olayı taçlandırdı.

OTOBÜSTE VE GECİKME YAŞAYAN OYUNCULAR

Karşılama etkinliğinin ardından futbolcular ve teknik heyet, takım otobüsüyle otele gitmek üzere hareket etti. Ancak ikinci kez baba olan Davinson Sanchez, kafilede yer almadı ve özel bir uçakla bu akşam Samsun’a geleceği öğrenildi. Ayrıca, sakatlıkları bulunan Elias Jelert, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay ve kart cezalısı Frankowski, kamp kadrosunda yer almadı.