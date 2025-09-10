Samsun’da Sağanak, Sokakları Göle Dönüştürdü

SAĞANAK YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU

Samsun’da etkili olan sağanak yağış, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde büyük su baskınlarına yol açtı. Su birikintileri nedeniyle araçların yollarda ilerlemesi zorlaşırken, birçok ev ve iş yerinin zemin katlarını su bastı. Kısa sürede meydana gelen yağış, cadde ve sokakların göle dönmesine sebep oldu. Bazı bölgelerde oluşan su birikintileri, trafiği aksatır hale geldi. Ana arterlerde suyla dolan caddelerde birçok araç mahsur kaldı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Sağanak yağış nedeniyle motosiklet sürücüleri hazırlıksız yakalanırken, vatandaşlar saçak altlarında korunmaya çalıştı. Cadde ve sokaklarda yürümeye çalışan yayalar, dizlerine kadar yükselen suların içinde ilerlemek zorunda kaldı. Alışveriş yapmak isteyenler ve günlük faaliyetlerini sürdürenler, yağışın etkisiyle zorlu anlar yaşadı.

VALİLİKTEN UYARI GELDİ

Samsun Valiliği, yağışlarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki saatlerde Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” şeklinde ifadeler yer aldı.