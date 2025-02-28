Samsun’da Sağlık Raporu Dolandırıcılığı Operasyonu

SAMSUN’DA RÜŞVET VE DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, ‘Rüşvet’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık’ ile ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarına karışan 8 şüpheliyi izlemeye aldı. 25 Şubat’ta gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlar sonucunda, bir devlet hastanesinde görev yapan doktor N.K. (69) dahil olmak üzere 7 şüpheli yakalandı.

BASKINLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 208 adet mermi, 3 engellilik sağlık kurulu raporu, 1 sağlık kurulu muayene fişi, 3 adet ajanda ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildikleri bildirildi.