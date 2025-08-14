Samsun’da Tüfekle Bir Kişi Yaralandı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Samsun’un İlkadım ilçesindeki Saitbey Mahallesi Unkapanı Caddesi’nde 8 gün önce korkunç bir olay yaşandı. 21 yaşındaki M.K., çayevi önünde otururken pompalı tüfekli bir saldırıya uğrayarak ensesinden yaralandı.

GÖZALTILAR VE ELE GEÇİRİLEN SILAHLAR

Hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Olay sonrası silahlı saldırganlar kayıplara karıştı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin sürdürdüğü takip ve istihbarat çalışmaları sonucu, tüfekle ateş açan 19 yaşındaki Ö.F.Ç. ve 19 yaşındaki B.A. yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEMLER VE TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şahısların yanında, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 51 adet fişek ele geçirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan Ö.F.Ç. ve B.A., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıslar, “adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.