Samsun’da Usulsüz Sağlık Raporu Soruşturması

KAÇAKÇILIK OPERASYONU BAŞLATILDI

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, emeklilik işlemleri için sahte sağlık kurulu raporları düzenlendiği bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, şüpheli M.G. önderliğinde B.E., D.S. ve M.K.’nin hastane çalışanlarıyla birlikte bazı usulsüz işlemler gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu kişiler, kekeme taklidi yaparak sahte sağlık raporları alıyor, ameliyat olmadan ameliyat olmuş gibi gösteriliyor ve işe gitmemek amacıyla sahte iş göremezlik raporları düzenliyorlardı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyonda, rüşvet, kamu kurumlarına zarar verme amacıyla nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlar kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında kulak burun boğaz uzmanı doktor N.K. (69) ile birlikte M.G., B.E., D.S. ve M.K. ile başka 2 kişi yer aldı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca, 208 tabanca fişeği, 3 engellilik sağlık kurulu raporu, sağlık kurulu muayene fişi, 3 suç yazışması içeren ajanda ve birçok dijital materyal bulundu.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden doktor N.K. ve lider konumundaki M.G.’ye mahkemede ev hapsi verildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, sağlık alanındaki usulsüzlükleri ve dolandırıcılık faaliyetlerini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirildi.