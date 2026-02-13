Samsun’da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 12 Tutuklama

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği operasyon neticesinde gözaltına alınan 17 kişi üzerindeki jandarmadaki işlemler tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si, mahkemede tutuklanırken, diğer 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İŞLEM SÜREÇLERİ TAMAMLANDI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonuyla 7258 sayılı “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarının önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışma neticesinde, 18 kişinin yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. 9 Şubat tarihinde Samsun, Kocaeli ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyon ile 17 şüpheli gözaltına alındı.

