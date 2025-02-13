Samsung’dan Büyük TV Günleri Fırsatları!

BÜYÜK TV GÜNLERİ KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

12 Şubat’tan itibaren başlayan ve büyük ekran premium TV’lerde geçerli olan kampanya, 5 Mart 2025 tarihine kadar sürecek. Büyük TV Günleri kampanyası çerçevesinde, seçili premium Samsung TV modellerini satın alan tüketicilere, belirtilen kampanya koşullarını yerine getirdikleri takdirde tercihlerine bağlı olarak Gaggia kahve makinesi, Samsung Jet 75 süpürge veya 40 bin TL’ye kadar Para Yüklü Kart hediye ediliyor. Dünya genelinde 18 yıldır liderliği elinde bulunduran teknoloji şirketi Samsung’un geleneksel ‘Büyük TV Günleri’ kampanyası, yapay zekâ destekli üst düzey ses ve görüntü deneyimini sunan seçilip Samsung TV modellerini cazip hediyesi fırsatlarıyla tüketicilere ulaştırıyor.

KAMPANYA KOŞULLARI VE ÜRÜNLER

5 Mart 2025 tarihine kadar sürecek olan kampanya kapsamındaki seçili Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, OLED 4K ve Lifestyle TV modellerinden birini alan tüketicilere, kampanya koşullarını tamamladıkları sürece Gaggia Milano kahve makinesi, Samsung Jet 75 süpürge ya da model bazında değişkenlik gösteren ve 40.000 TL’ye kadar Para Yüklü Kart hakkı veriliyor. Ayrıca, kampanya özelinde Samsung, online mağaza üzerinden yapılan alımlar için geçerli olan koşulsuz para iadesi garanti süresini 15 günden 30 güne çıkarıyor.

EVDE EĞLENCE DENEYİMİ AI İLE ZENGİNLEŞECEK

Samsung TV’leri, ekran deneyimini artırarak, özellikle 2024 AI TV modelleri ile evde eğlence anlayışında yeni bir dönem başlatıyor ve salonları adeta bir sinema atmosferine dönüştürüyor. Neo QLED 8K ekranında izlenen bir aksiyon filmi, yapay zekâ destekli ses ve görüntü iyileştirme teknolojisi sayesinde daha net ve canlı bir görünüm sunuyor. Neo QLED 4K veya OLED TV’ler ise futbol karşılaşmalarında her pası ve şutu, akıcı ve keskin ses ile görüntü kalitesiyle izleyiciye sunarak stat heyecanını yaşatıyor. Samsung’un yenilikçi teknolojileri, evlerin en sevilerek kurulan eğlence merkezleri haline gelmesine neden oluyor.