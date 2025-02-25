Samsung’dan Ücretsiz Online Klima Keşif Hizmeti

Samsung’un KONU KONFOR SUNAN KLİMA HİZMETLERİNİ TANITMALARI

Ev ve iş yerlerine sağladığı konfor, son teknoloji ve enerji verimliliği ile hayatı kolaylaştıran Samsung, Görüntülü Keşif Hizmeti ile uzmanlar aracılığıyla yaşam alanlarının en uygun klima modelinin belirlenmesine yardımcı oluyor. Tüketiciler, Samsung.com üzerinden başvuru formunu doldurarak, duvar tipi split klimalar ve multi sistem klimalar için uzaktan bağlantı ile hizmet alabiliyor. Samsung, yaşam alanlarına uygun klima seçimi yapmayı uzmanlar sayesinde oldukça pratik hale getiriyor.

UZAKTAN KEŞİF HİZMETİYLE KOLAYLIK SUNUYOR

Samsung’un hayata geçirdiği Görüntülü Keşif Hizmeti, duvar tipi split ve multi sistem klimalara özel bir uzaktan keşif hizmeti sağlıyor. Kullanıcılar, doğru kapasite seçimlerini kolaylaştırmak ve kurulum aşamalarını hızlandırmak amacıyla detayları internet üzerinden inceleme imkanına sahip oluyor. “Görüntülü Keşif” uygulaması ile ekipler dijital ortamda evlere gelerek, müşterilerin servis gelmeden ücretsiz klima keşfini yapmasını sağlıyor. Samsung.com üzerindeki başvuru formunu dolduran kullanıcılar, Görüntülü Keşif Hizmeti’nden 31 Aralık 2025 tarihine kadar ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KONFOR SAĞLAYAN KLİMALAR

Farklı ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak tasarlanan Samsung klimaları, yaşam alanlarına sadece konfor getirmekle kalmıyor, aynı zamanda pek çok alana da değer katıyor. Son teknoloji ile donanmış Samsung klima sistemleri, sağladıkları enerji verimliliğiyle dikkat çekiyor. Görüntülü Keşif Hizmeti sayesinde, klima montajı yapılacak alan inceleniyor, yaşanılan şehir ve mekan özellikleri göz önünde bulundurularak kapasite hesaplamaları yapılıyor ve en uygun model öneriliyor. Bu sayede tüketiciler, satın alma süreçlerinde merak ettikleri tüm sorulara yanıt buluyor ve ücretsiz uzaktan destek ile en doğru kararı verebiliyorlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ADIMLAR

Görüntülü Keşif hizmetinden yararlanmak için gerekli olan tek şey, https://www.samsung.com/tr/online-klima-kesif/ adresinde bulunan başvuru formunun doldurulması. 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli kampanya ile ilgili daha fazla bilgiye 444 77 11 numaralı Samsung Çağrı Merkezi’nden ulaşmak mümkün.