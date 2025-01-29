Samsung ile Galaxy Teknolojisi Mercanları Koruyor

DÜNYA OKYANUSLARINI KORUMA SORUMLULUĞU

Samsung Electronics, iş ortaklarıyla birlikte dünya okyanuslarını koruma konusundaki taahhüdünü güçlendirdiğini açıkladı. Balıkçılıkta kullanılan ağların atıklarını yüksek kalitede bir malzemeye geri dönüştüren Samsung, bu malzemeleri Galaxy cihazlarında kullanarak plastik atık sorununa çözüm sunuyor. Şirket, deniz ekosistemlerini onarmaya yönelik yeni projesiyle bu alanda önemli bir adım atıyor. Mercan resiflerinin restorasyonunda görev alan yerel halk ve uzmanlara mobil teknolojiler sunan Samsung, bu ekosistemin gizli sorunlarına odaklanan bir girişimi destekleyeceğini belirtiyor.

EKOLOJİK SAĞLIK İÇİN YENİ ADIMLAR

Gelecek nesiller için çevrenin korunması konusunda kararlılığını sürdüren Samsung, yenilikçi teknolojileriyle okyanus sağlığını iyileştirmeyi de destekliyor. 2022 yılında tanıttığı Galaxy S22 Serisi’nden bu yana, hayalet ağlar olarak bilinen atılmış balık ağlarından geri dönüştürülen malzemeleri Galaxy cihazlarında kullanmaya devam ediyor. Şirket, okyanusa bağlı plastiklerin hassas deniz ekosistemlerine oluşturduğu zararı azaltmak için, tüm Galaxy mobil ürünlerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını artırmayı sürdürüyor. Ayrıca, restorasyon projelerinde ABD merkezli kâr amacı gütmeyen Seatrees ve California San Diego Üniversitesi ile iş birliği yaparak bu alandaki çalışmaları ileri taşıyor.

Kıyı topluluklarına mobil kamera teknolojileri sunan Samsung, restorasyon faaliyetlerinin daha iyi izlenmesini sağlamayı hedefliyor. Stephanie Choi, “Dünyamızın okyanuslarına olan bağlılığımızı, balık ağı atıklarını Galaxy S22 Serisi’nin temel bileşenlerine dönüştürerek başlattık. Bu yıl dünyanın dört bir yanında zarar gören deniz ekosistemlerinin onarımına yardımcı olacak teknolojiler geliştirerek taahhüdümüzü daha ileri taşıyoruz” diyor. Samsung, Seatrees ile birlikte dünya okyanuslarının sağlığını iyileştirici inovatif çözümler sunmak için Galaxy teknolojilerine yeni bir amaç kazandırıyor. Fiji, Endonezya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde mercanların restorasyonu için bu konuda çalışan kuruluşlar ve yerel topluluklara destek sağlıyor.

Mercan resifleri, okyanus tabanının yaklaşık yüzde 1’ini kaplamasına rağmen deniz yaşamının yaklaşık yüzde 25’ini destekliyor. Bu nedenle, bu ekosistemler biyolojik çeşitlilik açısından son derece önemlidir. Ancak, mevcut azalma hızı devam ederse, mercanların 2050 yılına kadar yok olma riski bulunuyor. Samsung’un yeni girişimi, mobil cihazları kullanarak kolay erişilebilir bir teknoloji platformu sunmayı ve global mercan koruma projelerine ivme kazandırmayı amaçlıyor. UC San Diego Scripps Institution of Oceanography ve yerel topluluklardan bilim insanları, mercan sağlığını analiz etmek amacıyla fotogrametri tekniği ile veriler topluyor. Ancak mercanların tutarlı ve net fotoğraflarını çekmek zor. Bu nedenle, Samsung, bu zorlukları aşmak üzere Okyanus Modu adında özel bir kamera modu geliştirdi.

Bu kamera modu, su altında verimli ve yüksek kalitede fotoğraflar elde edilmesine olanak tanıyor. Dr. Stuart Sandin, mobil teknolojilerin bu bilgilere erişimi artırma konusunda heyecan verici fırsatlar sunduğunu belirtiyor. Dr. Eliah Aronoff-Spencer, “inovatif ve erişilebilir teknoloji sunmak için yapılan bu iş birliği, engelleri aşmayı, araştırmayı ve restorasyonu kolaylaştırıyor” diyor. Seatrees’in kurucu ortağı Michael Stewart, bu iş birliğinin okyanus ekosistemlerini restore etme konusunda büyük bir umut taşıdığına dikkat çekiyor. Samsung, 2024 boyunca mercan resiflerinin azaldığı bölgelerde devam eden projeleri destekleyerek, 11.000’den fazla mercan parçasının yaşam döngüsüne geri kazandırılmasını sağladı. Teknolojiyi iyilik için kullanma hedefiyle yola devam eden Samsung ve iş ortakları, deniz ekosistemlerini restore etmek amacıyla birlikte çalışmayı sürdürüyor.