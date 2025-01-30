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Samsung Ve Google’dan Yeni Ses Teknolojisi

samsung-ve-google-dan-yeni-ses-teknolojisi

YENİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİYLE EV EĞLENCESİNİ DÖNÜŞTÜRÜYOR

Ses ve görüntü alanında yüksek deneyimler sunan bu yeni teknoloji, gelişmiş üç boyutlu ses deneyimleri ile ev eğlencesini yenilikçi bir şekilde dönüştürmeye hazırlanıyor. Samsung Electronics, Google iş birliğiyle geliştirdiği üç boyutlu ses teknolojisi Eclipsa Audio’nun 2025 serisi TV ve soundbar’lara yerleştirileceğini açıkladı. İçerik üreticilerinin dinamik ve sarmalayıcı ses içerikleri yaratmasını sağlayan Eclipsa Audio, bu içeriklerin Samsung TV’lerde sorunsuz bir şekilde oynatılmasına imkân tanıyor. Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Görsel Ekran İş Birimi Ar-Ge Ekibi Başkanı

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