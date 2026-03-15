Samsunspor, Kayserispor’u Son Dakikada 2-1 Yendi

Süper Lig’in 26. haftasında Samsunspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Yeni 19 Mayıs Stadı’nda gerçekleşen mücadelede ev sahibi takım, rakibi Kayserispor’u son dakika golü ile 2-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

KAZANAN SAMSUNSPOR’UN SON DAKİKA GOLÜ

Samsunspor, 31. dakikada Antoine Makoumbou’nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında, Kayserispor hızla karşılık vererek Toni Borevkovic’in 46. dakikada kendi kalesine attığı golle durumu eşitledi. Ancak maçın son anlarında 90+3. dakikada Logi Tomasson’un kaydettiği gol, Samsunspor’a galibiyeti getirdi.

GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, 5 hafta sonra kazanma sevincini yaşadı ve puanını 35’e yükseltti. Kayserispor ise bu mağlubiyetle birlikte 20 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLARDA NELER OLACAK?

Samsunspor, ligdeki bu galibiyetin ardından hafta arasında UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Rayo Vallecano ile karşılaşacak. İlk maçı 3-1 kaybettikleri için bu müsabakada avantaj sağlamaya çalışacaklar. Ayrıca, ligde bir sonraki maçında Konyaspor’u konuk edecekler. Öte yandan, Kayserispor ise evinde Fatih Karagümrük ile mücadele edecek.