Samsunspor, Kayserispor’u Son Dakikada 2-1 Yendi

Süper Lig’in 26. haftasında Samsunspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Yeni 19 Mayıs Stadı’nda gerçekleşen mücadelede ev sahibi takım, rakibi Kayserispor’u son dakika golü ile 2-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

KAZANAN SAMSUNSPOR’UN SON DAKİKA GOLÜ

Samsunspor, 31. dakikada Antoine Makoumbou’nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında, Kayserispor hızla karşılık vererek Toni Borevkovic’in 46. dakikada kendi kalesine attığı golle durumu eşitledi. Ancak maçın son anlarında 90+3. dakikada Logi Tomasson’un kaydettiği gol, Samsunspor’a galibiyeti getirdi.

GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, 5 hafta sonra kazanma sevincini yaşadı ve puanını 35’e yükseltti. Kayserispor ise bu mağlubiyetle birlikte 20 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLARDA NELER OLACAK?

Samsunspor, ligdeki bu galibiyetin ardından hafta arasında UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Rayo Vallecano ile karşılaşacak. İlk maçı 3-1 kaybettikleri için bu müsabakada avantaj sağlamaya çalışacaklar. Ayrıca, ligde bir sonraki maçında Konyaspor’u konuk edecekler. Öte yandan, Kayserispor ise evinde Fatih Karagümrük ile mücadele edecek.

Liverpool İle Tottenham Beraberlikte Düğüm Çözülemedi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, Tottenham ile oynadığı maçta son dakikada yediği golle 1-1 eşitliği sağladı.
İlber Ortaylı’nın Unutulmaz Vasiyeti Ortaya Çıktı

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vasiyetlerinden biri gerçekleştirildi; Üsküdar Çinili Camii imamı Almanya'da, tarihçi için sela okudu.
Suriye’de Sığınmacı Kamplarında Taşkın Tehlikesi

Halep'te yoğun yağışlar ve rejim güçlerinin saldırıları, yerinden edilmiş kişilerin sığındığı çadır kamplarını su basarak zor durumda bıraktı.
Beşiktaş Deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-0 Mağlup Etti

Süper Lig 26. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Antalya Falezlerinde Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Antalya'da falezlerden manzarayı izlerken dengesini kaybeden 38 yaşındaki kadın, 30 metre yükseklikten denize düşerek hayatını kaybetti. Olay güvenlik ekipleri tarafından araştırılıyor.

