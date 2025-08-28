samsunspor-konferans-ligi-nde-devam-edecek

UEFA AVRUPA LİGİNDE PLAY-OFF HEYECANI

UEFA Avrupa Ligi’nin play-off turundaki rövanş maçları büyük bir heyecan yarattı. Thomas Reis’in teknik direktörlüğündeki temsilcimiz Samsunspor, Rui Vitoria’nın yönetimindeki Yunan ekibi Panathinaikos ile Bosna Hersekli hakem Irfan Pejito yönetiminde Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda mücadele etti. Kritik olan bu karşılaşmadan gol sesi gelmedi. Turun ilk maçında 2-1 galip gelen Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi’nde adını yazdırırken, Samsunspor ise yolculuğuna Konferans Ligi’nde devam edecek.

MAĞLUBİYETLE AVRUPA LİGİNE VEDA

Bu sonuçla birlikte Thomas Reis’in öğrencileri toplamda 2-1’lik skorla eşleşmeyi kaybetti ve Avrupa Ligi’ne veda etti. Samsunspor, bu mağlubiyetle birlikte hedefine ulaşamadan turnuvadan elendi.

KURALARIN TARİHİ BELİRLENDİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde kalmaya devam edecek olan Samsunspor’un lig etabındaki rakipleri, 29 Ağustos Cuma günü TSİ 14.00’te Monako’daki Grimaldi Forum’da gerçekleşecek kura çekimiyle netleşecek.