samsunspor-konferans-ligi-nde-devam-edecek

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE HEYECANLI RÖVANŞ MAÇI

UEFA Avrupa Ligi’nin play-off turundaki rövanş karşılaşmaları büyük bir heyecanla gerçekleşti. Samsunspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde, Yunan ekibi Panathinaikos ile karşılaştı. Bosna Hersekli hakem Irfan Pejito’nun yönettiği bu kritik müsabaka, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda yapıldı. Ancak maç boyunca gol sesi çıkmadı. Turun ilk maçını 2-1 kazanmış olan Panathinaikos, Avrupa Ligi’ne kalmayı başardı. Samsunspor ise yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam etmeyi sürdürecek.

SAMSUNSPOR AVRUPA LİGİ’NE VEDA ETTİ

Bu sonucun ardından Thomas Reis’in takımı, toplamda 2-1’lik skorla eşleşmeyi kaybetti ve Avrupa Ligi’ne veda etti. Samsunspor’un bu yarışmadan elenmesi, taraftarları üzse de, yeni hedefleri doğrultusunda ilerleyecekler.

KURALIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yoluna devam edecek. Konferans Ligi’nin grup aşamasındaki rakipleri, 29 Ağustos Cuma günü TSİ 14.00’te Monako’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. Bu kura çekimi, takımın yeni hedeflerini belirlemesi açısından önem taşıyor.