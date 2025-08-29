Samsunspor, Konferans Ligi’nde Sürecek

SAMSUNSPOR İLE PANATHINAIKOS KARŞILAŞTI

UEFA Avrupa Ligi’nin play-off turunda rövanş karşılaşmaları geride kaldı. Thomas Reis’in teknik direktörlüğündeki Samsunspor, Rui Vitoria’nın yönetimindeki Yunan ekibi Panathinaikos ile Bosna Hersekli hakem Irfan Pejito’nun yönettiği maçta, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda karşılaştı. Dikkat çeken bu mücadelede gol sesi duyulmadı.

Turun ilk maçında 2-1 galip gelen Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi’nde bir üst tura geçerken, Samsunspor ise Konferans Ligi’nde yoluna devam edecek. Thomas Reis’in takımı, toplamda 2-1’lik skorla elendi ve Avrupa Ligi’ne veda etti.

KURALAR YAPILACAK

Samsunspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki rakipleri ise 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te Monako’daki Grimaldi Forum’da düzenlenecek kura çekimi ile belirlenecek.