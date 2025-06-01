Samsunspor, Süper Lig’de Üçüncü Oldu

FINALDE SÜPER LİG HEYECANI

Süper Lig’in 38. ve son haftasında üçüncülük mücadelesinin belirlendiği önemli karşılaşmalarda Samsunspor, kendi sahasında Kayserispor ile, Beşiktaş ise Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.

MUCİZEVİ DÖNÜŞÜ YAKALADI

Samsunspor, haftaya Beşiktaş’ın iki puan önünde 3. sırada girerken, sahasında oynadığı Kayserispor mücadelesinde muazzam bir geri dönüş gerçekleştirdi. İlk yarısı golsüz eşitlik ile sona eren maçta, 46. dakikada Nazon’un golüyle geriye düşen Samsunspor, uzatmada sadece üç dakikada bulduğu gollerle maçı 2-1 kazanmayı başardı. Samsunspor’un galibiyetini getiren goller, 90+5. dakikada Soner Aydoğdu ve 90+8. dakikada Arbnor Muja’dan geldi.

SAMSUNSPOR AVRUPA HEDEFİNDE

Bu sonuçla puanını 64’e çıkaran Samsunspor, sezonu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazandı. Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda elense bile UEFA Konferans Ligi’nde mücadele etmeye devam edebilecek.

TEKNİK DİREKTÖR COŞKUSU

Maç sonunda Almanya’dan gelen teknik direktör Thomas Reis büyük bir sevinç yaşadı. Samsunspor taraftarları, “Hayal Değil, Artık Avrupa İnanın Güzel Yarınlara” yazılı pankartla tarihi zaferi kutladı. Kuzey tribününde açılan dev koreografide ise “Avrupa hazır ol, Samsun geliyor” mesajı yankılandı.

BEŞİKTAŞ’IN ÇABALARI YETERSİZ KALDI

Bodrum FK karşısında 4-0’lık net bir galibiyet elde eden Beşiktaş ise, Samsunspor’un galibiyetinin ardından 4. sırada yer aldı. Beşiktaş’ın gollerini 12 ve 45+1. dakikalarda Mustafa Hekimoğlu, 27. dakikada Gedson Fernandes ve 71. dakikada penaltıdan Joao Mario kaydetti. Bu sonuçlarla Beşiktaş, puanını 62’ye yükselterek sezonu 4. sırada tamamladı.

MAÇTAKİ İLK 11’LER

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, van Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Holse, Schindler, Emre Kılınç, Mouandilmadji.

Kayserispor: Onurcan Piri, Uzodimma, Kolovetsios, Attamah, Kayra Cihan, Carole, Nurettin Korkmaz, Baran Ali Gezek, Ackah, Cardoso, Nazon.