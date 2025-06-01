Samsunspor, Süper Lig’de Üçüncü Oldu

MÜCADELE DOLU FİNAL HAFTASI

Süper Lig’in 38. ve son haftasında, sezonun en heyecan verici mücadelesi gerçekleşti. Üçüncü sırayı alacak takımın belirlendiği karşılaşmalarda Samsunspor, Kayserispor’u evinde ağırladı. Diğer tarafta ise Beşiktaş, Bodrum FK ile deplasmanda karşılaştı.

MUCİZEVİ GOLLER

Samsunspor, Beşiktaş’ın iki puan önünde üçüncü sırada girdiği haftada, Kayserispor’a karşı sahasında unutulmaz bir geri dönüş gerçekleştirdi. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede, Nazon’un 46. dakikada kaydettiği golle geriye düşen Samsunspor, karşılaşmanın uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-1 galip geldi. 90+5. dakikada Soner Aydoğdu, 90+8. dakikada ise Arbnor Muja’nın golleriyle zaferi elde etti.

AVRUPA’YA YOLCULUK

Bu sonuçla 64 puana ulaşan Samsunspor, sezonu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılma hakkı kazandı. Eğer Samsunspor, bu süreçte elense bile UEFA Konferans Ligi’nde mücadele etmeye devam edecek.

Maç sonunda Samsunspor’un teknik direktörü Thomas Reis, büyük bir mutluluk yaşadı. Taraftarlar, “Hayal Değil, Artık Avrupa İnanın Güzel Yarınlara” yazılı pankartla bu tarihi anı coşkuyla kutladı. Kuzey tribününde açılan dev koreografide ise “Avrupa hazır ol, Samsun geliyor” mesajı yer aldı.

BEŞİKTAŞ’IN ÇABASI YETMEDİ

Bodrum FK deplasmanında 4-0’lık galibiyet alan Beşiktaş, Samsunspor’un kaydettiği sonuçtan dolayı 4. sırada kaldı. Beşiktaş’a galibiyeti getiren goller, Mustafa Hekimoğlu’nun 12 ve 45+1. dakikalarda, Gedson Fernandes’in 27. dakikada ve penaltıdan Joao Mario’nun 71. dakikada kaydettiği gollerle geldi. Bu sonuç sonrası Beşiktaş’ın puanı 62’ye yükseldi ve sezonu 4. sırada tamamladı.

İLK 11’LER

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, van Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Holse, Schindler, Emre Kılınç, Mouandilmadji.

Kayserispor: Onurcan Piri, Uzodimma, Kolovetsios, Attamah, Kayra Cihan, Carole, Nurettin Korkmaz, Baran Ali Gezek, Ackah, Cardoso, Nazon.