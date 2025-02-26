Samsunspor Üç Maçta Yabancı Hakem İstedi

KİMSEYE HAKSIZLIĞA TAHAMMÜL YOK

Kırmızı-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig’in kritik dönemine girildiğine dikkat çekildi. Açıklamada, Samsunspor’un ligde üçüncü sırada bulunduğu belirtilerek, “24 Şubat 2025 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçındaki yabancı hakem Slavko Vincic, adil ve tutarlı yönetimiyle örnek bir performans sergilemiştir. Bu yüzden, bu karşılaşmaya yabancı hakem atanmasını memnuniyetle karşıladığımızı ve Federasyonumuzu tebrik ettiğimizi duyuruyoruz. Kulübümüz, Süper Lig’de üçüncü sırada yer almakta ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesini sürdürmektedir. Sezonun son haftalarına yaklaşmakta iken, haklarımızın korunması adına müsabakalarda adil ve tutarlı bir saha yönetimi talep ediyoruz.” denildi.

YABANCI HAKEM TALEBİ

Ayrıca, TFF’ye yabancı hakem ataması yapılması için resmi başvuruda bulunulduğu aktarılan açıklamada, “Bu çerçevede, Fenerbahçe-Samsunspor, Samsunspor-Galatasaray ve Trabzonspor-Samsunspor maçlarının yabancı hakem tarafından yönetilmesini istiyoruz. Türk futbolunun şeffaf, güvenilir ve adil bir ortamda yönetilmesi için kritik maçlarda yabancı hakem uygulamasının süreklenmesi gerektiğine inanıyoruz ve bu konunun takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.” ifadelerine yer verildi.