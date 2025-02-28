Sanat ve Dayanıklılığın Buluşma Noktası

HEYKELİN ÜRETİM SÜRECİ VE YENİ YÖNTEMLER

Heykelin üretiminde, metal malzemelere şekil veren Tuğrul, Porland porselenlerini bir araç olarak kullanıyor. Bu yöntem, ürünlerin mekanik dayanıklılığını somut bir biçimde gözler önüne sermeyi amaçlıyor. Projenin temel noktası, Porland’ın kenar çatlamalarına karşı sunduğu garanti ve uzun ömürlü kullanım sağlayan porselen serilerinin teknik özellikleri oldu. Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu, konuyla ilgili olarak “HoReCa sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz ürünlerde dayanıklılık ve estetiği dengelemeyi hedefliyoruz. Bu projede, sanatsal bir yaklaşımla ürünlerimizin performansını görünür kılmak istedik” dedi.

MALZEME DAYANIKLILIĞINA SANATSAL BİR BAKIŞ

Metal heykel sanatçısı Mustafa Tuğrul, proje süreci hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Çalışmada porselen tabakları, metalleri şekillendirmek için kullanmak alışılmadık bir yöntemdi. Ancak Porland ürünlerinin sağlam yapısı, bu teknik için ideal bir seçenek oldu. Proje, malzeme mühendisliği ile sanatın nasıl kesişebileceğini gösteren ilham verici bir deneyimdi.”

TEKNİK DETAYLAR VE SEKTÖREL KATKI

Porland’ın HoReCa serisi porselenleri, ISO 6486 standartlarına uygun olarak üretiliyor ve 220°C’ye kadar yüksek termal şok dayanıklılığı sağlıyor. Ürünler, otel, restoran ve catering firmalarının yoğun kullanım gereksinimlerine cevap veriyor. Şirket, 2023 verilerine göre Türkiye’de porselen üretim kapasitesinin %18’ini karşılıyor. Projenin tamamlanma sürecine dair detaylı görüntüler için https://www.youtube.com/watch?v=q_9-S1btVC adresi ziyaret edilebilir.