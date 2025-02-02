Sanatçılara Vergi İncelemesi Başladı

VERGİ DENETİM KURULU İNCELEMELERE BAŞLADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla sanatçılar ve oyuncular üzerinde kapsamlı bir inceleme süreci başlattı. İlk aşamada 150 sanatçının gelir beyanlarında uyumsuzluklar tespit edildi. Vergi müfettişleri, bu sanatçılardan gelir ve beyanları arasındaki farklılıkları açıklamalarını istemek üzere görüşmeye çağıracak. Yapılan analizlerde, özellikle yüksek gelir grubunda yer alması beklenen sanatçı ve medya ajanslarının oldukça düşük beyanlarda bulunduğu gözlemlendi. Bu bağlamda, banka hesap hareketleri, dijital platform gelirleri, reklam gelirleri ve diğer mali veriler titizlikle inceleniyor.

KAYIT DIŞI GELİR RİSK ANALİZİ YÜRÜTÜLÜYOR

100 Milyon Liralık Kayıt Dışı Gelir Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi aracılığıyla yapılan denetimlerde, bazı sanatçıların kazançlarını gizlemek için menajerleri veya yakınları üzerinden tahsilat yaptıkları tespit edildi. Bu yöntemle gelirlerini saklayan sanatçılar, denetimlerde ‘riskli’ kategoriye alınmış durumda. İlk aşamada incelenen 150 sanatçı arasında yalnızca bir oyuncunun beyan dışı bıraktığı gelir miktarı 100 milyon lirayı aşmış olduğu belirlendi. Gelecek dönemde sanatçıların 2024 yılına ait vergi beyanları da derinlemesine analiz edilecek.

BİLGİLERİNİ PAYLAŞAN BAKAN ŞİMŞEK: VERGİ ADALETİ ÖNCELİĞİMİZ

Konuya dair bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi adaletini sağlamak konusunda kararlı olduklarını belirtti. Şimşek, “Amacımız, sektör veya meslek ayırt etmeksizin yüksek gelir elde edenlerden daha fazla, düşük gelirli olanlardan daha az vergi almaktır. Elde edilen vergi gelirlerindeki artışı, vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin ekonomik istikrarı için uygun alanlara yönlendireceğiz.” dedi. Bakan Şimşek, yapılan denetimlerin cezalandırma amacı taşımadığını, vergi uyumunu artırmaya yönelik bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin her sektörde devam edeceğini belirtti.