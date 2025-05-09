Sanayi İşçilerine Lojman Projesi Duyuruldu!

LOJMAN PROJESİ DUYURULDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilere yönelik yeni bir lojman projesini açıkladı. Projenin ilk aşaması Manisa’da gerçekleştirilecek ve amacı işçilerin barınma ile ulaşım sorunlarını hafifletmek olarak belirleniyor.

MODERN LOJMANLAR SUNULACAK

Projeye göre, işçilere kira bedelinin üçte biri oranında sembolik bir ücretle modern lojmanlar sağlanacak. Bakan Kacır, bu projeyle barınma ihtiyacının yanı sıra sosyal yaşamın da destekleneceğini ifade ediyor. Barınma ve ulaşım sorunlarının azaltılmasının yanı sıra sosyal ve kültürel yaşam da teşvik edilecek. Böylece sanayi bölgeleri kalkınmada yeni bir ivme kazanacak.

BÜTÜNCÜL SOSYAL YAŞAM ALANI HEDEFİ

Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, projeyi sadece bir konut hamlesi olarak değil, sanayi işçileri için bütüncül bir sosyal yaşam alanı yaratma olarak tanımladı. Ayrıca Manisa Valisi Vahdettin Özkan, lojmanların çevre dostu ve dijitalleşmeye uygun bir biçimde tasarlanacağı bilgisini paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın başlattığı bu yeni konut modeli, organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.