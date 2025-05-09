Sanayi İşçilerine Lojman Projesi Sunuldu!

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANINDAN YENİ LOJMAN PROJESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilere yönelik yeni bir lojman projesini tanıttı. Proje ilk etapta Manisa’da uygulanacak ve işçilerin barınma ile ulaşım problemlerini hafifletmeyi hedefliyor. Bu projeyle, işçilere uygun fiyatlarla konaklama imkanı sağlanacak.

MODERN LOJMANLAR SUNULACAK

Projenin detayları arasında, işçilere kira bedelinin üçte biri kadar sembolik bir ücretle modern lojmanlar sunulması yer alıyor. Bakan Kacır, yaptığı açıklamada, bu projenin barınma ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra sosyal yaşamın da desteklenmesine katkı sağlayacağını belirtiyor. Proje kapsamında barınma ve ulaşım sorunları minimize edilecek, sosyal ve kültürel yaşam desteklenecek. Ayrıca, bu modelle sanayi bölgeleri kalkınmada yeni bir ivme kazanacak.

BÜTÜNCÜL BİR SOSYAL YAŞAM ALANI

Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, bu projeyi yalnızca bir konut çalışması olarak değerlendirmiyor, aynı zamanda sanayi işçileri için bütüncül bir sosyal yaşam alanı oluşturacağını vurguluyor. Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise lojmanların çevre dostu ve dijitalleşmeye uygun bir şekilde tasarlanacağına dikkat çekiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan bu yeni konut modeli, organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.