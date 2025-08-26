“Sanayicilere Nefes Aldıran Finansman Modeli!”

EKONOMİK DALGALANMALAR VE FİNANSMAN SIKINTILARI

Ekonomik dalgalanmalar ve finansman sorunları, küçük ve orta ölçekli üreticilerin yatırım planlarını ertelemelerine neden oluyor. Bu süreçte üretimi sürdürebilmek, şirketlerin büyüme hedeflerini koruması açısından son derece önemli. GNC Makina, bu durumu göz önünde bulundurarak sanayicilere destek olacak bir finansman modeli geliştirdi. Bu kampanya ile sanayiciler, makine alımlarını planladıkları gibi gerçekleştirme imkanı bulacak ve ödemelerini 6 ay erteleme fırsatı elde edecekler. Bu sayede üretimde sürekliliği sağlamak ve yatırımların aksamaması amaçlanıyor.

KAMPANYANIN DETAYLARI

“Şimdi Al, 6 Ay Sonra Vade Farksız Öde” kampanyası, sanayicilerin makine yatırımlarını ertelemeden gerçekleştirmesini sağlıyor. Kampanya, yüzde 10 peşinat ile geçerli olup ithalat masraflarını kapsamıyor. Bu kampanya 21 Ekim tarihine kadar sürecek ve üreticilerin nakit akışını rahatlatmayı, planlı yatırımlarını hayata geçirmelerini hedefliyor. GNC Makina, bu girişimle sektördeki finansman erişimiyle ilgili zorluklara çözüm sunmayı amaçlıyor. Üreticilerin finansmana erişimde karşılaştıkları güçlükler, birçok yatırım kararını ertelemelerine yol açıyor. Bu kampanya, ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırım yapmayı kolaylaştırıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE DAYANIŞMA HEDEFİ

GNC Makina, yalnızca makine satışı yapmakla kalmayıp, üreticilerin yanında durarak sektördeki dayanışmayı ve sürdürülebilir üretimi desteklemeyi hedefliyor. Kampanya, sanayicilere 6 ay boyunca ödemesiz üretim yapma imkanı sunarak uzun vadeli büyüme planlarını da destekliyor. Bu şekilde hem üretim sürekliliği hem de ekonomik güvence sağlanmış oluyor.

ÜRETİCİLERİN FİNANSAL YÜKÜNÜ HAFİFLETME HEDEFİ

Finansmana erişim kampanyası hakkında bilgi veren GNC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya, “Sanayicilerin önündeki en büyük engel çoğu zaman finansmandır. Bu kampanya ile üreticilerin yatırımlarını ertelemek zorunda kalmadan üretime devam etmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Ödemeyi 6 ay erteleme ve vade farkı olmaması, yatırımcıya gerçek anlamda nefes aldıracak bir fırsat sunuyor. Amacımız, sadece makine satmak değil; sanayicinin yanında durarak üretimi desteklemek ve sektörün gelişimine katkı sağlamak. Bu modelin, Türkiye sanayisine önemli bir destek sağlayacağını düşünüyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.