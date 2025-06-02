Sancaktepe Takla Attı, Hakaret Edildi

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul’un Sancaktepe ilçesi, Samandıra Bağlantı Yolu’nda 1 Haziran 2025 tarihinde yaşanan trafik kazası, korkunç anları ve ardından gelişen skandal tepkilerle dikkat çekti. Kontrolden çıkan bir otomobil takla attı ve içerisindeki yolcular, kurtarılmak için camı kıran bir vatandaşa hakaret etti. Olaylar, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası sayesinde anbean kaydedildi.

KAZANIN SEBEBİ VE SONUÇLARI

Sancaktepe Samandıra Bağlantı Yolu’nda meydana gelen kazaya göre, bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı ve aracı takla attı. Kaza sonrasında diğer sürücüler, aracın içinde sıkışan yaralılara yardım etmek için hemen harekete geçti. Camı kırarak müdahalede bulunmaya çalışan bir kişi, araçtaki yaralılar tarafından hakarete uğradı. O anlar, motosikletli bir sürücünün kask kamerasına yansıdı. Takla atan araç içinde sıkışan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak ise soruşturma başlatıldı.