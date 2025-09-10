Sanders: Netanyahu Hükümeti Kontrolden Çıktı

Dünya

SENATÖR SANDERS’IN AÇIKLAMALARI

ABD’li Senatör Bernie Sanders, Katar’da Hamas müzakere heyetine yönelik bir saldırı gerçekleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin “kontrolden çıktığını” ifade etti. Sanders, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabında Netanyahu hükümetine yönelik tepkisini dile getirdi. “Netanyahu’nun aşırılıkçı hükümeti tamamen kontrolden çıktı” şeklinde bir değerlendirme yapan Sanders, “Sadece Gazze’de çocukları aç bırakmakla kalmıyorlar, şimdi de ABD’nin güvenlik ortağı Katar’a bomba atarak uluslararası hukuku çiğniyorlar.” sözlerine yer verdi. Ayrıca, İsrail’e daha fazla askeri yardım yapılmaması gerektiğini vurguladı.

İSRAİL’İN HAMAS HEYETİNE SALDIRISI

İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas’ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı bir binaya hava saldırısı düzenledi. Hamas, konuşmalarında Katar’daki liderlerinin ve müzakere heyetinin İsrail’in suikast girişiminden zarar görmeden kurtulduğunu bildirdi. Açıklamada, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye’nin ofis müdürü Cihad Lebed, Halil Hayye’nin oğlu Hemmam Hayye, Hamas üyeleri Abdullah Abdulvahid, Mümin Hassune, Ahmed el-Memluk ile Katarlı polis Bedir Saad Muhammed el-Hamidi’nin hayatını kaybettiği belirtildi.

