Saniyeler Öncesinden Deprem Tespiti Mümkün

DEPREM ENDİŞESİ SÜRÜYOR

Megakentte yaşanan artçı sarsıntılar ve 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında, İstanbulluların endişeleri devam ediyor. Bu durum, deprem uyarı sistemlerinin yeniden tekrar gündeme gelmesine yol açtı. Depremi saniyeler öncesinden tespit edebilen sistemlerin popülerliği artarken, vatandaşlar “Telefona deprem uyarısı nasıl geliyor?” sorusunu araştırmaya başladı. Birçok kişi tarafından merak edilen bu sorunun yanıtı, tv100 ekranlarından verildi.

UZMAN YORUMU

tv100 canlı yayınına katılan Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, merak edilen soruya açıklık getirdi. Android deprem uyarı sistemine dikkat çeken Kırık, deprem uyarılarının açık hale getirildiğinde, deprem algılandığında 4,5 ve üzerindeki büyüklükler için direkt bildirim gönderildiğini ifade etti. Kırık, bu sistemin çalışma prensibini detayıyla anlattı.

SİSTEMİN ÇALIŞMA MEKANİZMASI

Açıklamalarını sürdüren Ali Murat Kırık, sistemin fonksiyonuna yönelik şu ifadeleri kullandı: “Bu sistem şöyle çalışıyor. Telefonların içerisinde ivme ölçer vardır. Konum bilgisini açık hale getirdiğiniz zaman, telefonlarda herhangi bir titreme veya hareket oluşursa, bu hareket otomatik olarak Google merkezine gönderilir. Daha sonra veriler, sismometreler üzerinden alınır. Telefonlarınızdan ve bölgedeki rasathanelerden, sismometre merkezlerinden gelen veriler bir arada toplanır.”