Şanlıurfa’da Annelerinin Öldürdüğü Kızlar Defnedildi

OLAYA İLİŞKİN AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Şanlıurfa’da Serap Yamaca’nın, yaşadıkları dairede kızları İsmet Ada ve Nida Yamaca’yı (8) öldürüp intihar ettiği olay hakkında detaylar gün yüzüne çıkıyor. Serap Yamaca’nın, büyük kızı İsmet Ada’yı sırtından vurduğu, küçük kızı Nida’nın ise serumuna ilaç enjekte ettiği belirtiliyor. Olay, Ali Baba Mahallesi’nde bulunan 11 katlı binanın 7’nci katında, dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre, Serap Yamaca kısa süre önce eşinden boşanmış ve altınlarını komşusuna emanet ettikten sonra dairesine döndü. Bir süre sonra daireden gelen silah sesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ekipler eve geldiklerinde, Serap Yamaca ve büyük kızı İsmet Ada Yamaca’yı kanlar içinde yerde, küçük kız Nida Yamaca’yı ise kolunda serum takılı halde hareketsiz buldu. Serap ve İsmet Ada’nın hayatını kaybettiği belirlenirken, hastaneye kaldırılan Nida da kurtarılamadı.

GEÇİM SIKINTISI VE BOŞANMA SÜRECİ

Serap Yamaca’nın, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bilgi işlem görevlisi olarak çalıştığı ve cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildiği bildirildi. Serap Yamaca, Yeni Asri Mezarlığı’nda öğle namazı sonrası defnedildi. Uzun süredir eşi İsmail Yamaca ile şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve ailelerinden habersiz boşandığı öğrenildi. Olay günü erkek kardeşini arayarak “altınlarını komşusuna emanet ettiğini” söylediği belirtildi. Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Yamaca’nın, tabancayla büyük kızı İsmet Ada’yı vurarak öldürdüğü, ardından soğuk algınlığı şikayeti olan küçük kızı Nida’nın serumuna ilaç enjekte edip yaşamına son verdiği öğrenildi.

DEFİN TÖRENİ VE AİLE İLİŞKİLERİ

Kız kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından baba İsmail Yamaca’ya teslim edildi. Muhasebeci olan baba, eski eşinin cenazesine katılmadı. Kızları ise Hazreti Aişe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.