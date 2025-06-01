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Şanlıurfa’da Araç Devrildi! Halfeti’ye Giderken Kaza!

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KAZA ANINDA HAFİF TİCARİ ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

Şanlıurfa’da, Birecik ilçesi ile Halfeti ilçelerini birleştiren karayolunun 13’üncü kilometresinde Kübra G.’nin yönetimindeki hafif ticari araç kontrolünü kaybetti. Araç şarampole devrilerek takla attı. Bu kazada sürücü ile birlikte 2’si kadın, 3’ü çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

GEZİ AMAÇLI YOLA ÇIKMIŞLARDI

Kaza geçiren kişilerin, gezmek amacıyla Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik kenti Halfeti’ye gittiği belirlendi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kaza ile ilgili olarak emniyet ekipleri tarafından başlatılan soruşturma süreci devam ediyor.

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