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Şanlıurfa’da Araç Devrildi, Yaralılar Hastaneye

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ŞANLIURFA’DA TRAFİK KAZASI

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi ile Halfeti ilçelerini birleştiren karayolunun 13’üncü kilometresinde, Kübra G. yönetimindeki hafif ticari araç kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Takla atan araçta bulunan sürücü ile 2 kadın ve 3 çocuk olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILIYOR

Yaralılar, olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye taşındı.

KAZA ANINDA GEZİYORLARDI

Kaza geçiren kişilerin, Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik bölgelerinden biri olan Halfeti’ye gezmek amacıyla gittikleri bilgisi alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazayla ilgili olarak emniyet güçleri tarafından sürdürülen soruşturma devam ediyor.

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