Şanlıurfa’da Doktor Hakkında Soruşturma Açıldı

ŞANLIURFA’DA TACİZ İDDİASI

Şanlıurfa’da görevli Op. Dr. A.Y. hakkında, hasta yakını İ.D.’ye sosyal medya üzerinden taciz ettiği iddiası ortaya çıktı. İddiaya göre, hastanede muayene edilen bir hastanın yakını olan İ.D., eve döndüğünde sosyal medya hesabına gelen mesajları kontrol etti ve bu mesajların A.Y. tarafından gönderildiğini fark etti. İ.D., durumu eşine aktardı.

SUÇ DUYURUSU VE ŞİKAYET PROSEDÜRLERİ

Çift, yazışmaların ekran görüntülerini alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu ve hastane başhekimliğine şikayette bulundu. Bu şikayet üzerine hastane yönetimi, ilgili doktor hakkında idari soruşturma başlattı. Şanlıurfa Valiliği ise doktorun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

VALİLİK’TEN YAPILAN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli bir doktorun hasta yakınına yönelik bazı istenmeyen davranışlarda bulunduğu iddialarına ilişkin basında yer alan haberler üzerine, ilgili personel hakkında Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmış ve görevinden uzaklaştırılmıştır.” denildi.