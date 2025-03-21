Şanlıurfa’da Kaçak Elektrik Oranı Azaldı

Dicle Elektrik, Şanlıurfa’da yaptığı yatırımlarla enerji altyapısında önemli bir ilerleme kaydetti. Şehir merkezindeki kayıp kaçak oranı, 2015 yılında yüzde 68 seviyelerindeyken, 2025 yılına itibarıyla bu oran yüzde 10’a kadar düşürülecek. Ancak, kırsal ve tarımsal alanlardaki kaçak kullanım oranları, genel başarıyı olumsuz etkiliyor. Eyyubiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde yaptığı altyapı yatırımları ve teknoloji destekli denetimlerle Dicle Elektrik, kayıp kaçak oranlarını hızla azaltmayı başardı. Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, bu düşüşte altyapı yatırımları, abonelerin bilinçlendirilmesi ve düzenli denetimlerin etkili olduğuna vurgu yapıyor. Obut, “Enerji tüketiminin kayıt altına alınmasında önemli ilerlemeler sağladık” diyor.

kırsalda kaçak kullanım alarm veriyor

Şehir merkezindeki yüzde 10’luk başarıya rağmen, kırsal alanlardaki durum hâlâ tehlikeli bir seviyede. Viranşehir’de yüzde 59, Harran’da yüzde 64, Suruç’ta yüzde 55, Akçakale’de yüzde 49 ve Siverek’te yüzde 53 oranında kaçak kullanım gözlemleniyor. Özellikle tarımsal sulama dönemlerinde aşırı yüklenme, bu bölgelerde uzun süreli elektrik kesintilerine neden oluyor.

yatırımlarla daha güçlü bir şanlıurfa

Dicle Elektrik, 2025 yılına kadar Şanlıurfa’ya toplamda 3 milyar TL’lik yeni yatırımlar yapmayı planlıyor. Şirket, 2013 yılından bu yana gerçekleştirdiği 17 milyar TL’lik yatırımla enerji altyapısında yenilikçi projeler geliştirmeyi hedefliyor. Bu bağlamda, akıllı şebeke dönüşümünden kapasite artırımlarına kadar 90 farklı proje hayata geçirilecek. Obut, Şanlıurfa’yı Türkiye’nin LED aydınlatmasının yaygın kullanıldığı örnek illerinden biri hâline getirme hedeflerini de paylaşıyor.

kayıp kaçak sorunu şebekeleri zorluyor

Kırsal alanlardaki kaçak kullanım, şebekelere aşırı yüklenme getirerek kesintilere yol açıyor. Dicle Elektrik, bu bölgelerde yeni projeler ve denetimlerle daha etkili çözümler üretmeyi amaçlıyor. Şirket, şehir merkezinde elde ettiği başarıyı kırsal alanlara da taşımaya kararlı.