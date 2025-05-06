Şanlıurfa’da Kaçak Trafo Tespiti Yapıldı

DİCLE ELEKTRİK’TEN DRONE DESTEKLİ DENETİM

Dicle Elektrik, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bulunan Koçak Mahallesi’nde drone destekli saha kontrolleri gerçekleştirdi. Ekipler, 400 dönümlük bir buğday tarlasının sulanmasında kaçak olarak kullanılan iki mobil trafoyu tespit etti. Mobil trafolar traktör römorkuna yüklenmiş ve orta gerilim hattına bağlanarak kaçak enerji çekiyordu. Yetkililer, her biri 250 KVA gücündeki bu trafoların toplamda 200 konutluk elektrik tüketimine eşdeğer olduğunu bildirdi. Şirket, bu duruma ilişkin videolu ve belgeli bir suç duyurusunda bulundu ve kaçak trafoların mülkiyetinin devralınmasını talep etti.

KAYIP-KAÇAK ORANLARI ENDİŞE VERİYOR

Dicle Elektrik, 2013 yılından bu yana altı ilde gerçekleştirilen şebeke güçlendirme yatırımları sayesinde kaçak enerji kullanım oranını yüzde 76’dan yüzde 37’ye düşürmeyi başardı. Ancak, Şanlıurfa’nın Viranşehir ve Siverek ilçelerinde bu oran yüzde 96 seviyelerine ulaşıyor. 2025 yılının ilk dört ayında 1000’den fazla kaçak trafo tespit edildiği ve tarımsal sulama amacıyla kullanılan kaçak şebeke bağlantılarının büyük bir sorun oluşturmaya devam ettiği ifade ediliyor.

YATIRIMLAR ARTIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK regülasyonları çerçevesinde yürütülen özelleşme sürecinde, Şanlıurfa’ya yapılan yatırım miktarı 14 milyar TL’nin üzerine çıktı. 2025 yılı itibarıyla bu rakamın 15.8 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Dicle Elektrik, kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımını hedefleyerek yatırımlarını sürdürüyor. Ancak, kaçak enerji kullanımı, gerçekleştirilen teknolojik yatırımların verimliliğini olumsuz etkileyebilecek seviyelerde seyrediyor. Yetkililer, tarımsal sulamada kaçak elektrik kullanımını engellemek amacıyla saha denetimlerini artıracaklarını belirtti.